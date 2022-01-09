Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ перенесла ещё два матча регулярного чемпионата

НХЛ перенесла ещё два матча регулярного чемпионата
Комментарии

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о переносе двух матчей из-за коронавирусных ситуаций в клубах.

Сообщается, что матчи между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (11 января, 3:00 мск), а также «Эдмонтон Ойлерз» и «Оттава Сенаторз» (11 января, 6:00 мск) перенесены.

Матч между «Ойлерз» и «Сенаторз» состоится в воскресенье, 16 января. Новая дата игры между «Лайтнинг» и «Дэвилз» ещё не определена.

«Эдмонтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 38 очков после 34 матчей. «Оттава» — на 15-й строчке Восточной конференции, имея в своём активе 20 баллов за 29 встреч. «Тампа» — вторая на Востоке, набрав 51 балл после 37 матчей. «Нью-Джерси» находится на 12-м месте Востока, заработав за 36 встреч 33 очка.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022