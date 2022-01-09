НХЛ перенесла ещё два матча регулярного чемпионата

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о переносе двух матчей из-за коронавирусных ситуаций в клубах.
Сообщается, что матчи между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (11 января, 3:00 мск), а также «Эдмонтон Ойлерз» и «Оттава Сенаторз» (11 января, 6:00 мск) перенесены.
Матч между «Ойлерз» и «Сенаторз» состоится в воскресенье, 16 января. Новая дата игры между «Лайтнинг» и «Дэвилз» ещё не определена.
«Эдмонтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 38 очков после 34 матчей. «Оттава» — на 15-й строчке Восточной конференции, имея в своём активе 20 баллов за 29 встреч. «Тампа» — вторая на Востоке, набрав 51 балл после 37 матчей. «Нью-Джерси» находится на 12-м месте Востока, заработав за 36 встреч 33 очка.
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