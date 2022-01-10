Назаров: останавливать регулярный чемпионат КХЛ — полный бред, не должны страдать все

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров поделился мнением о возможной остановке регулярного чемпионата КХЛ.
«В команде «Сочи» никаких проблем нет. Вообще же все команды лиги находятся в равных условиях. Считаю, что останавливать регулярный чемпионат КХЛ – полный бред.
Если кто-то не соблюдает санитарные правила, не может найти хоккеистов в фарм-клубах и в молодёжных командах – то это их проблемы, наказывайте эти клубы. Но почему должны страдать все остальные? Другие команды хотят играть в хоккей, нельзя им запрещать делать это. У нас и так много проблем, а мы вдобавок ко всему пытаемся задушить свой хоккей и свою лигу.
Сейчас нужно доигрывать регулярный чемпионат, постепенно готовиться к плей-офф и битве за Кубок Гагарина. Например, у нас, в раздевалке ХК «Сочи», по четыре раза в день моют полы, раковины и унитазы. Стерильная чистота! Всё продезинфицировано», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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