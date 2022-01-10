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Статистика российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт

Статистика российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт
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«Чемпионат» представляет статистику российских хоккеистов, выступающих в Национальной хоккейной лиге, по итогам прошедшей игровой недели.

Голкиперы:

ИгрокКлубМатчиПобедыКН%ОБШат-ауты
1Георгиев«Рейнджерс»322,3491,60
2Бобровский«Флорида»323,2391,30
3Василевский«Тампа»422,7688,90
4Шестёркин«Рейнджерс»110,00100,01
5Самсонов«Вашингтон»204,6684,90

Защитники:

ИгрокКлубМатчиГАО+/-Штраф
1Сергачёв«Тампа»4033-32
2Гавриков«Коламбус»3022-14
3Орлов«Вашингтон»3011-20
4Задоров«Калгари»4011-32
5Куликов«Миннесота»200005
6Любушкин«Аризона»3000+14
7Замула«Филадельфия»100000

Нападающие:

ИгрокКлубМатчиГАО+/-Штраф
1Бучневич«Сент-Луис»3224+12
2Гурьянов«Даллас»3224-12
3Тренин«Нэшвилл»3303+27
4Барабанов«Сан-Хосе»4213+10
5Дадонов«Вегас»4123+14
6Свечников«Каролина»2202-12
7Михеев«Торонто»2112-10
8Кучеров«Тампа»2022-20
9Кузнецов«Вашингтон»3101-39
10Наместников«Детройт»4101-39
11Барбашёв«Сент-Луис»310102
12Свечников«Виннипег»2101-10
13Капризов«Миннесота»110102
14Чинахов«Коламбус»3101-10
15Овечкин«Вашингтон»3011-60
16Тарасенко«Сент-Луис»1011010
17Радулов«Даллас»300002
18Мамин«Флорида»300002
19Костин«Сент-Луис»200000
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