Статистика российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт
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«Чемпионат» представляет статистику российских хоккеистов, выступающих в Национальной хоккейной лиге, по итогам прошедшей игровой недели.
Голкиперы:
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|Шат-ауты
|1
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|3
|2
|2,34
|91,6
|0
|2
|Бобровский
|«Флорида»
|3
|2
|3,23
|91,3
|0
|3
|Василевский
|«Тампа»
|4
|2
|2,76
|88,9
|0
|4
|Шестёркин
|«Рейнджерс»
|1
|1
|0,00
|100,0
|1
|5
|Самсонов
|«Вашингтон»
|2
|0
|4,66
|84,9
|0
Защитники:
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Г
|А
|О
|+/-
|Штраф
|1
|Сергачёв
|«Тампа»
|4
|0
|3
|3
|-3
|2
|2
|Гавриков
|«Коламбус»
|3
|0
|2
|2
|-1
|4
|3
|Орлов
|«Вашингтон»
|3
|0
|1
|1
|-2
|0
|4
|Задоров
|«Калгари»
|4
|0
|1
|1
|-3
|2
|5
|Куликов
|«Миннесота»
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|6
|Любушкин
|«Аризона»
|3
|0
|0
|0
|+1
|4
|7
|Замула
|«Филадельфия»
|1
|0
|0
|0
|0
|0
Нападающие:
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Г
|А
|О
|+/-
|Штраф
|1
|Бучневич
|«Сент-Луис»
|3
|2
|2
|4
|+1
|2
|2
|Гурьянов
|«Даллас»
|3
|2
|2
|4
|-1
|2
|3
|Тренин
|«Нэшвилл»
|3
|3
|0
|3
|+2
|7
|4
|Барабанов
|«Сан-Хосе»
|4
|2
|1
|3
|+1
|0
|5
|Дадонов
|«Вегас»
|4
|1
|2
|3
|+1
|4
|6
|Свечников
|«Каролина»
|2
|2
|0
|2
|-1
|2
|7
|Михеев
|«Торонто»
|2
|1
|1
|2
|-1
|0
|8
|Кучеров
|«Тампа»
|2
|0
|2
|2
|-2
|0
|9
|Кузнецов
|«Вашингтон»
|3
|1
|0
|1
|-3
|9
|10
|Наместников
|«Детройт»
|4
|1
|0
|1
|-3
|9
|11
|Барбашёв
|«Сент-Луис»
|3
|1
|0
|1
|0
|2
|12
|Свечников
|«Виннипег»
|2
|1
|0
|1
|-1
|0
|13
|Капризов
|«Миннесота»
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|14
|Чинахов
|«Коламбус»
|3
|1
|0
|1
|-1
|0
|15
|Овечкин
|«Вашингтон»
|3
|0
|1
|1
|-6
|0
|16
|Тарасенко
|«Сент-Луис»
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|17
|Радулов
|«Даллас»
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|18
|Мамин
|«Флорида»
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|19
|Костин
|«Сент-Луис»
|2
|0
|0
|0
|0
|0
Комментарии
- 10 января 2022
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