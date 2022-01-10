The Hockey News назвал список влиятельных людей в хоккее. Овечкин — 11-й, Ротенберг — 23-й

Издание The Hockey News опубликовало ежегодный рейтинг топ-100 самых влиятельных людей в хоккее. В этот список вошли Александр Овечкин и Роман Ротенберг.
1. Гэри Беттмэн (комиссионер НХЛ);
2. Кайл Бич (бывший хоккеист «Чикаго», обвинивший экс-тренера «Блэкхокс» в сексуальном насилии)
3. Билл Дэйли (заместитель комиссионера НХЛ);
4. Джереми Джейкобс (владелец «Бостона Брюинз»);
5. Коннор Макдэвид (нападающий «Эдмонтон Ойлерз»);
6. Крэйг Липолд (владелец «Миннесоты Уайлд»);
7. Дональд Фер (исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ);
8. Джефф Уиник (владелец «Тампа-Бэй Лайтнинг»);
9. Тед Леонсис (владелец «Вашингтон Кэпиталз»);
10. Остон Мэттьюс (нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»);
11. Александр Овечкин (форвард «Вашингтон Кэпиталз»);
15. Сидни Кросби (нападающий «Питтсбург Пингвинз»);
19. Робин Ленер (голкипер «Вегас Голден Найтс»);
23. Роман Ротенберг (первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА);
42. Люк Прокоп (защитник системы «Нэшвилла», признавшийся в нетрадиционной сексуальной ориентации);
89. Уэйн Гретцки (лучший снайпер в истории НХЛ).
- 10 января 2022
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