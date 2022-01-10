The Hockey News назвал список влиятельных людей в хоккее. Овечкин — 11-й, Ротенберг — 23-й

Издание The Hockey News опубликовало ежегодный рейтинг топ-100 самых влиятельных людей в хоккее. В этот список вошли Александр Овечкин и Роман Ротенберг.



1. Гэри Беттмэн (комиссионер НХЛ);



2. Кайл Бич (бывший хоккеист «Чикаго», обвинивший экс-тренера «Блэкхокс» в сексуальном насилии)



3. Билл Дэйли (заместитель комиссионера НХЛ);



4. Джереми Джейкобс (владелец «Бостона Брюинз»);



5. Коннор Макдэвид (нападающий «Эдмонтон Ойлерз»);



6. Крэйг Липолд (владелец «Миннесоты Уайлд»);



7. Дональд Фер (исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ);



8. Джефф Уиник (владелец «Тампа-Бэй Лайтнинг»);



9. Тед Леонсис (владелец «Вашингтон Кэпиталз»);



10. Остон Мэттьюс (нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»);



11. Александр Овечкин (форвард «Вашингтон Кэпиталз»);



15. Сидни Кросби (нападающий «Питтсбург Пингвинз»);



19. Робин Ленер (голкипер «Вегас Голден Найтс»);



23. Роман Ротенберг (первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА);

42. Люк Прокоп (защитник системы «Нэшвилла», признавшийся в нетрадиционной сексуальной ориентации);



89. Уэйн Гретцки (лучший снайпер в истории НХЛ).