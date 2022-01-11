Александр Овечкин превзошёл результат Патрика Элиаша по результативным передачам в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Победу одержали гости со счётом 7:3.
Автором третьей шайбы столичной команды стал Ти Джей Оши, одним из ассистентом у которого выступил Александр Овечкин. Эта передача стала для него 618-й в истории НХЛ. По этому показателю 36-летний капитан столичной команды вышел на 86-е место в истории лиги, превзойдя результат чешского форварда Патрика Элиаша (617). Ближайшей целью для Овечкина является показатель соотечественника Сергея Зубова (619).
Сейчас на счету Александра стало 1372 (754+618) очка в 1234 матчах, что является 25-м показателем в истории НХЛ. В начале 2022 года россиянин вошёл в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён, превзойдя достижение легендарного экс-хоккеиста «Бостон Брюинз» Джонни Буцика, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Следующей целью для Александра является результат Майка Модано — 1374 очка в 1499 матчах. Теперь Овечкина отделяет от этого показателя только два результативных действия.
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