Овечкин вплотную подобрался к Зубову по результативным передачам в истории НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз». После завершения второго периода гости впереди — 6:3.
Автором третьей шайбы столичной команды стал Ти Джей Оши, одним из ассистентом у которого выступил Александр Овечкин. Эта передача стала для него 618-й в истории НХЛ. Таким образом, он вплотную приблизился к россиянину Сергею Зубову по количеству результативных передач в истории лиги. Напомним, сейчас Овечкин занимает четвёртое место по этому показателю среди отечественных хоккеистов.
Зубов с 619 голевыми передачами замыкает тройку среди российских хоккеистов. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (696), второе место занимает Евгений Малкин (680).
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