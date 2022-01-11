Разин: два человека сдали положительный тест на ковид, с остальными всё нормально

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о решении не приостанавливать сезон КХЛ из-за коронавируса.
«После Олимпиады буквально сразу плей-офф начнётся, только по четыре матча клубы сыграют в регулярном чемпионате. Мы, например, просили КХЛ не переносить наш выездной матч с «Авангардом», который стоял на 21 января. Но в связи с отменой Матча звёзд его перенесли на 15 января, где изначально стояла пауза. И у нас сейчас будет пятиматчевая выездная серия. Это очень тяжело, большая нагрузка для команды.
У нас два человека в команде сдали положительные тесты на ковид, они с нами не полетели. С остальными вроде всё нормально. Трудно прогнозировать, не случатся ли у нас сейчас массовые заболевания. Мы уже пережили пик болезней в декабре, когда народ у нас валился. Человек 8-10, скорее всего, переболели в лёгкой форме. Может быть, конечно, это был и грипп, но треть команды переболела.
Сейчас на выезд взяли майки всех, кто в случае чего сможет присоединиться. В общем, предусмотрели всё и в случае больших проблем готовы играть в любых условиях. Мы на 99% выполнили задачу, и сейчас мне как тренеру надо думать, как подготовить команду к плей-офф. Так что для нас лучше доиграть чемпионат», – цитируют Разина «Известия».
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