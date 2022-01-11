«Спартак» расторг контракт с ассистентом Миронова Потайчуком

Хоккейный клуб «Спартак» и ассистент главного тренера красно-белых Бориса Миронова Андрей Потайчук договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт «Спартака».



В прошлом сезоне Потайчук занимал должность генерального менеджера фарм-клуба красно-белых воскресенского «Химика», а летом стал ассистентом главного тренера основной команды. Специалист работал ассистентом в «Спартаке» уже третий раз: ранее он был помощником в 2010 году и с 2017 по 2018 год.

Помимо «Спартака», Потайчук работал ассистентом в клубах «Атлант», СКА, «Динамо» (Пардубице), «Нефтехимик», «Карловы Вары», был исполняющим обязанности главного тренера «Югры» и работал главным в «Сарыарке» и «Крыльях Советов».