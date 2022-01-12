Хет-трик Кучерова принёс «Тампе» разгромную победу над «Баффало» на выезде

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:1, которая продлила хозяевам серию поражений до шести матчей.
В составе «Тампы» хет-трик оформил 28-летний российский нападающий Никита Кучеров, ещё по голу на счету Ондржея Палата, Энтони Чирелли и Стивена Стэмкоса, на счету которого ещё и ассистентский дубль.
23-летний российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв за 20.40 на льду отметился результативной передачей и заработал коэффициент полезности «+1». У него уже 18 (2+16) очков в 34 матчах текущего сезона.
Ворота «Тампы» защищал Андрей Василевский, отразивший 16 бросков из 17. В старте «Баффало» матч начинал 22-летний финн Укко-Пекка Луукконен, который был заменён после 1-го периода из-за двух пропущенных шайб, а затем в игру вступил Малкольм Суббэн – 22 сейва после 26 бросков.
В параллельном матче в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» хозяева льда – «Коламбус Блю Джекетс» – уступили «Чикаго Блэкхоукс» (2:4).
20-летний российский форвард «Джекетс» Егор Чинахов за 9.56 заработал коэффициент полезности «-2», не отметившись результативными действиями.
- 12 января 2022
-
06:20
-
06:10
-
05:52
-
05:52
-
05:45
-
05:32
-
04:49
-
04:26
-
03:52
-
02:37
- 11 января 2022
-
23:56
-
23:46
-
23:37
-
23:22
-
23:05
-
23:03
-
22:48
-
22:34
-
22:27
-
22:24
-
22:17
-
22:13
-
22:03
-
21:52
-
21:52
-
21:49
-
21:08
-
20:40
-
20:33
-
20:26
-
20:13
-
20:00
-
19:54
-
19:34
-
19:24