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Хет-трик Кучерова принёс «Тампе» разгромную победу над «Баффало» на выезде

Хет-трик Кучерова принёс «Тампе» разгромную победу над «Баффало» на выезде
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:1, которая продлила хозяевам серию поражений до шести матчей.

В составе «Тампы» хет-трик оформил 28-летний российский нападающий Никита Кучеров, ещё по голу на счету Ондржея Палата, Энтони Чирелли и Стивена Стэмкоса, на счету которого ещё и ассистентский дубль.

23-летний российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв за 20.40 на льду отметился результативной передачей и заработал коэффициент полезности «+1». У него уже 18 (2+16) очков в 34 матчах текущего сезона.

Ворота «Тампы» защищал Андрей Василевский, отразивший 16 бросков из 17. В старте «Баффало» матч начинал 22-летний финн Укко-Пекка Луукконен, который был заменён после 1-го периода из-за двух пропущенных шайб, а затем в игру вступил Малкольм Суббэн – 22 сейва после 26 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Палат (Хедман, Рутта) – 02:16' (5x5)   0:2 Чирелли (Сергачёв, Киллорн) – 10:45' (5x5)   0:3 Кучеров (Стэмкос, Пойнт) – 20:27' (5x4)   0:4 Кучеров (Перри, Стэмкос) – 30:21' (5x5)   0:5 Стэмкос (Киллорн, Чирелли) – 34:04' (5x5)   1:5 Хиностроза (Миллер, Батчер) – 45:31' (5x4)   1:6 Кучеров (Хедман, Киллорн) – 53:57' (5x5)

В параллельном матче в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» хозяева льда – «Коламбус Блю Джекетс» – уступили «Чикаго Блэкхоукс» (2:4).

20-летний российский форвард «Джекетс» Егор Чинахов за 9.56 заработал коэффициент полезности «-2», не отметившись результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Дженнер (Нюквист, Веренски) – 12:51' (5x5)   1:1 Дебринкэт (Стиллман) – 13:15' (5x5)   1:2 де Хаан (Курашев, Энтвистл) – 35:10' (5x5)   1:3 Мёрфи (Тэйвз, Кейн) – 46:36' (5x5)   2:3 Нюквист – 58:39' (4x5)   2:4 Дебринкэт (Стиллман) – 59:45' (en)
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