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42 сейва Бобровского и шайба Мамина помогли «Флориде» обыграть «Ванкувер»

42 сейва Бобровского и шайба Мамина помогли «Флориде» обыграть «Ванкувер»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Флоридой Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева одержали победу – 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Экблад (Ватрано, Лунделль) – 05:18' (5x5)   2:0 Райнхарт (Гудас, Барков) – 06:24' (5x5)   2:1 Дикинсон (Гарланд, Хант) – 11:31'   3:1 Юбердо (Экблад, Дюклер) – 28:46' (5x4)   4:1 Мамин (Лунделль, Ватрано) – 29:12' (5x5)   5:1 Барков (Экблад, Райнхарт) – 39:00' (4x5)   5:2 Ламмикко (Хант, Хаймор) – 44:34' (5x5)

«Флорида» открыла счёт на 6-й минуте матча усилиями Аарона Экблада. На 7-й минуте Сэм Райнхарт забросил вторую шайбу команды. Джейсон Дикинсон смог отыграть одну шайбу для «Ванкувера», но во втором периоде гости пропустили ещё три гола.

На 29-й минуте отличился Джонатан Юбердо, затем забил россиянин Максим Мамин, а в концовке периода пятую шайбу хозяев забросил Александр Барков.

В третьем периоде Юхо Ламмикко забросил вторую шайбу «Кэнакс» и установил окончательный счёт в матче.

Для Максима Мамина заброшенная в этой встрече шайба стала пятой в текущем сезоне, также на его счету два ассиста. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 42 сейва.

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