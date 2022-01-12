42 сейва Бобровского и шайба Мамина помогли «Флориде» обыграть «Ванкувер»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Флоридой Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева одержали победу – 5:2.

«Флорида» открыла счёт на 6-й минуте матча усилиями Аарона Экблада. На 7-й минуте Сэм Райнхарт забросил вторую шайбу команды. Джейсон Дикинсон смог отыграть одну шайбу для «Ванкувера», но во втором периоде гости пропустили ещё три гола.

На 29-й минуте отличился Джонатан Юбердо, затем забил россиянин Максим Мамин, а в концовке периода пятую шайбу хозяев забросил Александр Барков.

В третьем периоде Юхо Ламмикко забросил вторую шайбу «Кэнакс» и установил окончательный счёт в матче.

Для Максима Мамина заброшенная в этой встрече шайба стала пятой в текущем сезоне, также на его счету два ассиста. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 42 сейва.