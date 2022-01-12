Мамин забил в матче с «Ванкувером»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в данный момент проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Флоридой Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс». После второго периода хозяева ведут – 5:1.

«Флорида» открыла счёт на 6-й минуте матча усилиями Аарона Экблада. На 7-й минуте Сэм Райнхарт забросил вторую шайбу команды. Джейсон Дикинсон смог отыграть одну шайбу для «Ванкувера», но во втором периоде гости пропустили ещё три гола.

Четвёртая шайба «Пантерз» была заброшена российским нападающим команды Максимом Маминым. Теперь на счету игрока семь очков – Мамин в этом сезоне забил пять голов и сделал два ассиста.

Последний раз Мамин забивал 31 декабря в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который завершился победой «Флориды» со счётом 9:3.