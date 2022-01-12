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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 12 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» камня на камне не оставила от «Баффало Сэйбрз», а Никита Кучеров оформил хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Палат (Хедман, Рутта) – 02:16' (5x5)   0:2 Чирелли (Сергачёв, Киллорн) – 10:45' (5x5)   0:3 Кучеров (Стэмкос, Пойнт) – 20:27' (5x4)   0:4 Кучеров (Перри, Стэмкос) – 30:21' (5x5)   0:5 Стэмкос (Киллорн, Чирелли) – 34:04' (5x5)   1:5 Хиностроза (Миллер, Батчер) – 45:31' (5x4)   1:6 Кучеров (Хедман, Киллорн) – 53:57' (5x5)

«Чикаго Блэкхоукс» одержал вторую победу подряд, обыграв «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Дженнер (Нюквист, Веренски) – 12:51' (5x5)   1:1 Дебринкэт (Стиллман) – 13:15' (5x5)   1:2 де Хаан (Курашев, Энтвистл) – 35:10' (5x5)   1:3 Мёрфи (Тэйвз, Кейн) – 46:36' (5x5)   2:3 Нюквист – 58:39' (4x5)   2:4 Дебринкэт (Стиллман) – 59:45' (en)

Сергей Бобровский помог «Флориде Пантерз» одержать уверенную победу в матче с «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Экблад (Ватрано, Лунделль) – 05:18' (5x5)   2:0 Райнхарт (Гудас, Барков) – 06:24' (5x5)   2:1 Дикинсон (Гарланд, Хант) – 11:31'   3:1 Райнхарт (Юбердо, Экблад) – 28:46' (5x4)   4:1 Мамин (Лунделль, Ватрано) – 29:12' (5x5)   5:1 Барков (Экблад, Райнхарт) – 39:00' (4x5)   5:2 Ламмикко (Мотт, Хант) – 44:34' (5x5)

«Нэшвилл Предаторз» прервал пятиматчевую серию побед «Колорадо Эвеланш», обыграв «лавин» в голевой перестрелке.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 4
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Жанно (Лафф, Сиссонс) – 02:32' (5x5)   2:0 Канин (Йози) – 19:04' (5x5)   2:1 Обе-Кюбель (Кадри, Макар) – 28:15' (5x5)   2:2 Бураковски (Обе-Кюбель, Жирар) – 31:48' (5x5)   3:2 Канин (Казинс) – 37:25' (5x5)   3:3 Маккиннон (Макар, Кадри) – 45:21' (5x4)   4:3 Дюшейн (Каррье, Йози) – 50:00' (5x4)   4:4 Макар (Ничушкин, Жирар) – 53:19' (5x5)   5:4 Дюшейн (Йози, Гранлунд) – 63:01' (4x3)

Евгений Малкин дублем отпраздновал своё возвращение на лёд, попутно повторив достижение легендарного Марио Лемье, а «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Анахайм Дакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Картер (Петтерссон) – 01:05' (5x5)   0:2 Малкин (Летанг, Гюнцель) – 23:23' (5x4)   1:2 Сильверберг (Милано) – 28:33' (5x5)   1:3 Малкин (Марино, Капанен) – 34:38' (5x5)   1:4 Картер (Малкин, Капанен) – 57:03' (en)

Илья Михеев продлил свою результативную серию до четырёх матчей и помог «Торонто Мэйпл Лифс» одержать победу в матче с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
Б
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Райлли, Керфут) – 01:24' (5x5)   1:1 Колесар (Дадонов, Стивенсон) – 13:00' (5x4)   1:2 Мэттьюс (Бантинг, Каше) – 31:43' (5x5)   1:3 Михеев (Симмондс, Холл) – 36:46' (5x5)   2:3 Карлссон (Смит, Янмарк) – 41:34' (5x5)   3:3 Пьетранджело (Маршессо, Стоун) – 51:48' (5x3)   3:4 Нюландер – 65:00' (ПБ)

«Сан-Хосе Шаркс» продлил серию побед до трёх матчей, в овертайме сломив сопротивление «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Майер (Дален, Бёрнс) – 14:24' (5x4)   1:1 Бертуцци (Гронек, Зайдер) – 39:39' (5x3)   1:2 Ледди (Гронек, Бертуцци) – 41:48' (5x5)   2:2 Вьель (Бёрнс) – 43:18' (5x5)   3:2 Кутюр (Бёрнс, Дален) – 61:00' (3x3)

Турнирную таблицу Восточной конференции по-прежнему возглавляет «Флорида Пантерз», набравшая 53 очка после 36 матчей. На втором месте находится «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которой также 53 балла, однако «молнии» сыграли 38 встреч. Замыкает тройку «Каролина Харрикейнз» с 50 очками после 33 матчей. Столько же набрал и «Нью-Йорк Рейнджерс», проведя, однако, на четыре встречи больше.

На Западе на первом месте идёт «Нэшвилл Предаторз» — у «хищников» 50 очков после 37 матчей. На вторую строчку забрался «Вегас Голден Найтс», набравший 48 баллов в 39 встречах. Третью позицию занимает «Колорадо Эвеланш», имеющий в своём активе 47 очков после 33 матчей.

Турнирная таблица НХЛ
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