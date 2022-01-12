Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 12 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» камня на камне не оставила от «Баффало Сэйбрз», а Никита Кучеров оформил хет-трик.

«Чикаго Блэкхоукс» одержал вторую победу подряд, обыграв «Коламбус Блю Джекетс».

Сергей Бобровский помог «Флориде Пантерз» одержать уверенную победу в матче с «Ванкувер Кэнакс».

«Нэшвилл Предаторз» прервал пятиматчевую серию побед «Колорадо Эвеланш», обыграв «лавин» в голевой перестрелке.

Евгений Малкин дублем отпраздновал своё возвращение на лёд, попутно повторив достижение легендарного Марио Лемье, а «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Анахайм Дакс».

Илья Михеев продлил свою результативную серию до четырёх матчей и помог «Торонто Мэйпл Лифс» одержать победу в матче с «Вегас Голден Найтс».

«Сан-Хосе Шаркс» продлил серию побед до трёх матчей, в овертайме сломив сопротивление «Детройт Ред Уингз».

Турнирную таблицу Восточной конференции по-прежнему возглавляет «Флорида Пантерз», набравшая 53 очка после 36 матчей. На втором месте находится «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которой также 53 балла, однако «молнии» сыграли 38 встреч. Замыкает тройку «Каролина Харрикейнз» с 50 очками после 33 матчей. Столько же набрал и «Нью-Йорк Рейнджерс», проведя, однако, на четыре встречи больше.



На Западе на первом месте идёт «Нэшвилл Предаторз» — у «хищников» 50 очков после 37 матчей. На вторую строчку забрался «Вегас Голден Найтс», набравший 48 баллов в 39 встречах. Третью позицию занимает «Колорадо Эвеланш», имеющий в своём активе 47 очков после 33 матчей.