Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Анахаймом»
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Первой звездой матча был признан 35-летний российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин. Форвард «Питтсбурга» провёл на льду 17.21, за это время он забросил две шайбы, к которым прибавил результативную передачу, суммарно набрав три очка. Россиянин выиграл 33% вбрасываний, нанёс четыре броска в створ и заработал коэффициент полезности «+2».
Это был первый матч нападающего в сезоне.
Напомним, 4 июня Малкин перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливался. Перед стартом сезона хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных.
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