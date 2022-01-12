Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Анахаймом»

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Первой звездой матча был признан 35-летний российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин. Форвард «Питтсбурга» провёл на льду 17.21, за это время он забросил две шайбы, к которым прибавил результативную передачу, суммарно набрав три очка. Россиянин выиграл 33% вбрасываний, нанёс четыре броска в створ и заработал коэффициент полезности «+2».

Это был первый матч нападающего в сезоне.

Напомним, 4 июня Малкин перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливался. Перед стартом сезона хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных.