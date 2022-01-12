Дубль Малкина в первом после травмы матче принёс «Питтсбургу» победу над «Анахаймом»
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Картер (Петтерссон) – 01:05' (5x5) 0:2 Малкин (Летанг, Гюнцель) – 23:23' (5x4) 1:2 Сильверберг – 28:33' (5x5) 1:3 Малкин (Марино, Капанен) – 34:38' (5x5) 1:4 Картер (Малкин, Капанен) – 57:03' (en)
В составе «пингвинов» дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин, проводивший свой первый матч после травмы. Ещё две шайбы забросил Джефф Картер.
Гол престижа в ворота «Питтсбурга» в середине второго периода забил Якоб Сильверберг.
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