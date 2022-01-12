Дубль Малкина в первом после травмы матче принёс «Питтсбургу» победу над «Анахаймом»

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе «пингвинов» дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин, проводивший свой первый матч после травмы. Ещё две шайбы забросил Джефф Картер.

Гол престижа в ворота «Питтсбурга» в середине второго периода забил Якоб Сильверберг.