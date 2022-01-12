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«Нефтехимик» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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Список отменённых и перенесённых матчей регулярного сезона КХЛ на 12 января

Список отменённых и перенесённых матчей регулярного сезона КХЛ на 12 января
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«Чемпионат» публикует список всех отменённых и перенесённых матчей текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

МатчСтарая датаНовая датаПримечание
1«Салават Юлаев» — «Трактор»7.11.2021-Тех.победа «Трактора»
2«Йокерит» — «Автомобилист»3.01.202222.01.2022-
3«Авангард» — «Автомобилист»5.01.2022--
4«Динамо» Рига — «Автомобилист»7.01.2022--
5«Йокерит» — «Салават Юлаев»8.01.2022--
6СКА — ЦСКА9.01.2022--
7«Автомобилист» — «Локомотив»9.01.2022--
8«Динамо» Рига — «Салават Юлаев»10.01.2022--
9ЦСКА — «Сочи»11.01.2022--
10«Авангард» — «Салават Юлаев»12.01.2022--
11«Динамо» Рига — «Динамо» Минск12.01.2022--
12«Металлург» — «Динамо» Рига15.01.2022--
13«Автомобилист» — «Динамо» Рига17.01.2022--
14«Торпедо» — «Барыс»11.01.2022--
15«Торпедо» — «Куньлунь»13.01.2022--
16.«Металлург» — «Йокерит»13.01.2022
17.«Динамо» Мск — «Спартак»13.01.2022

Ранее появилась информация, согласно которой регулярный чемпионат КХЛ может быть завершён досрочно.

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