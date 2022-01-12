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Регулярный чемпионат КХЛ может быть полностью завершён досрочно

Регулярный чемпионат КХЛ может быть полностью завершён досрочно
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КХЛ может пересмотреть решение о продолжении регулярного чемпионата, сообщает телеграм-канал «РИА Новости Спорт».

«Ситуация в КХЛ стремительно меняется, количество положительных тестов растёт. Лига может приостановить регулярный чемпионат до олимпийской паузы.

Также регулярный чемпионат может быть полностью завершён, а очки будут считаться по некой странной системе. Понятно, что с такой идеей согласны далеко не все. Все клубы находятся в ожидании решений лиги», — говорится в сообщении.

На сегодня уже семь команд в КХЛ отправились на карантин из-за коронавируса: «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Торпедо», рижское «Динамо», «Металлург» и «Спартак». Вскоре может добавиться и минское «Динамо». В январе было отменено в общей сложности 17 матчей. Новая дата проведения пока назначена только для встречи «Йокерит» — «Автомобилист» (перенесён с 3 на 22 января).

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Источник: КХЛ приостановит регулярный чемпионат
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