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Получивший травму в столкновении с Овечкиным Фредерик выбыл минимум на две игры

Получивший травму в столкновении с Овечкиным Фредерик выбыл минимум на две игры
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11 января в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Победу одержали гости со счётом 7:3.

По ходу матча российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин применил силовой приём против Трента Фредерика, в результате которого Трент получил травму.

Как сообщил главный тренер команды Брюс Кэссиди в «Твиттере» команды, игрок выбыл на две ближайших встречи, одна из которых состоялась сегодня ночью и завершилась победой «Бостона» над «Монреалем» (5:1).

Напомним, 7 января во втором периоде матча между «Бостон Брюинз» и «Миннесотой Уайлд» в результате столкновения с Трентом Фредериком Кирилл Капризов потерял равновесие, ударился о борт и упал на лёд. После этого хоккеист отправился в раздевалку. Он получил травму верхней части тела и не вернулся в игру.

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