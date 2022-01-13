Бобби Кларк: все ненавидели коммуняк. Потом я понял, что русские игроки такие же, как мы

Бывший канадский нападающий Бобби Кларк поделился воспоминаниями об игре московского ЦСКА с «Филадельфией Флайерз» в 1976 году.



«Шеро много времени провёл в России с Анатолием Тарасовым – царём русского хоккея. Так что он хорошо знал их, как и я, ведь я играл против них в 1972 году. Советский стиль хоккея таков, что они могли держать шайбу на твоей синей линии, потом отпасовать её к красной линии, потом к своей синей. То есть контроль шайбы хороший, но это никуда не вело. Мы знали, что они будут играть именно так, и Шеро сказал: «Просто ждите, ждите, когда они сами привезут вам шайбу. Они обязательно привезут её вам». Так что они гоняли шайбу туда-сюда, выглядело очень красиво, никто не проводил никаких силовых приёмов. И внезапно они стали пытаться зайти в нашу зону, а там их ждёт пять человек. Мы их пару раз «приложили», они стали злиться. В тот вечер играть было очень легко. Кажется, счёт был 4:1, но легко мог быть и 8:1. Не уверен, что они хотя бы 15 бросков по нашим воротам нанесли. Они просто были не готовы.



Когда ЦСКА посреди матча ушли в раздевалку, то пробыли там не так уж и долго. Кажется, мы никуда не уходили, остались на скамейке. Мы, игроки, чувствовали, что они вернутся. Игроки не бросают всё. Иногда кажется, что игроки всё бросили и ушли, но они не хотят этого. Естественно, это их тренеры или менеджеры – те, кто управлял командой – увели их со льда, а не сами игроки.



Кажется, они должны были получить за матч $ 50 тыс. Наш владелец Эд Снайдер пошёл к ним и сказал, что они не получат эти деньги, если не вернутся на лёд. После этого они быстро вернулись. Руководство клуба было не против поставить своих игроков в неловкое положение, а без 50 штук баксов уезжать они не хотели.



После матча мы пожали руки русским. Со многими из них я потом познакомился. В 1970-х была Холодная война, все ненавидели коммуняк. Но потом я понял, что русские хоккеисты точно такие же, как канадские, шведские, финские. Хоккеисты – это просто игроки, они не хотели ничего усложнять, погружаться в политику. Они просто хотели играть в хоккей, точно так же, как и мы.



Я хорошо знал Владислава Третьяка, он был у меня в гостях. Мы общались, проводили время вместе. Других тоже знал, мы вместе выпивали и всё такое. Они ничем не отличаются от нас», — сказал Кларк в подкасте Cam & Strick.