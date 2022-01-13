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«Металлург» подписал новый контракт с защитником Минулиным

«Металлург» подписал новый контракт с защитником Минулиным
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Артём Минулин продлил контракт с клубом.

Как сообщает официальный инстаграм-аккаунт команды, новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2023/2024.

В этом сезоне Артём Минулин провёл за «Металлург» 46 матчей и набрал 13 (3+10) очков по системе «гол+пас», при среднем игровом времени 18:36 минут и 63 блокированных бросков. Помимо этого, защитник – лидер по показателю полезности во всей КХЛ (+22). Всего на счету Артёма 137 матчей в лиге, четыре гола, 17 передач, показатель полезности «+41» и 135 заблокированных бросков.

«Металлург» в настоящий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 балл после 48 встреч.

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