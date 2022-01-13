Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА одержал третью победу под руководством Романа Ротенберга, обыграв дома «Сочи»

СКА одержал третью победу под руководством Романа Ротенберга, обыграв дома «Сочи»
Комментарии

Санкт-петербургский СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

На 16-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Марат Хуснутдинов. Сочинцы проиграли вбрасывание в своей зоне, с броском Волкова голкипер справился, отбив шайбу щитком, а Хуснутдинов с пятака добил в ближний угол ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 56-й минуте удвоил преимущество СКА форвард Михаил Воробьёв. Классную атаку с ходу провели армейцы, запутав соперника за счёт быстрых передач, в итоге Воробьёв бросал с пятака без помех — Третьяк не выручил.

Заключительную шайбу на 58-й минуте забросил нападающий «Сочи» Дмитрий Колготин. Кузьменко допустил грубую ошибку в средней зоне, Зоркин перехватил поперечную передачу, выбрался к воротам, но кистевым броском не пробил Аскарова. Колготин подкараулил отскок шайбы от щитка вратаря, добавив в цель.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2022, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Хуснутдинов (Волков) – 15:24' (5x5)   2:0 Воробьёв (Моисеев, Лехтонен) – 55:09' (5x5)   2:1 Колготин (Зоркин) – 57:25' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022