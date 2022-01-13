СКА одержал третью победу под руководством Романа Ротенберга, обыграв дома «Сочи»

Санкт-петербургский СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».
На 16-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Марат Хуснутдинов. Сочинцы проиграли вбрасывание в своей зоне, с броском Волкова голкипер справился, отбив шайбу щитком, а Хуснутдинов с пятака добил в ближний угол ворот.
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На 56-й минуте удвоил преимущество СКА форвард Михаил Воробьёв. Классную атаку с ходу провели армейцы, запутав соперника за счёт быстрых передач, в итоге Воробьёв бросал с пятака без помех — Третьяк не выручил.
Заключительную шайбу на 58-й минуте забросил нападающий «Сочи» Дмитрий Колготин. Кузьменко допустил грубую ошибку в средней зоне, Зоркин перехватил поперечную передачу, выбрался к воротам, но кистевым броском не пробил Аскарова. Колготин подкараулил отскок шайбы от щитка вратаря, добавив в цель.
- 13 января 2022
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