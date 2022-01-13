Кинэн: Ротенберг добьётся успеха как тренер. У него огромный опыт в хоккее

Тренер, обладатель Кубка Стэнли, Кубка Гагарина, двукратный победитель Кубка Канады Майк Кинэн прокомментировал назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА.



«Уверен, Роман Ротенберг добьётся успеха, в первую очередь потому, что у него огромный опыт работы в хоккейном мире. Он принимал активнейшее участие в международных соревнованиях разного уровня. Он жил в Финляндии и там же сам играл, изучал хоккей. Роман руководит командой и обладает лидерскими качествами. Когда мы с Майком Пелино ехали в Россию, я сказал, что лучше понять самому, чем быть понятым. Это значит, что нужно понимать культуру людей, работающих в КХЛ, культуру игроков. Роман, очевидно, обладает пониманием того, что нужно для успеха в КХЛ благодаря его опыту и вовлечённости в работу на всех уровнях. Теперь, будучи главным тренером, он обладает отличным преимуществом – он поработал со многими тренерами и игроками. Он учился у всех. Так, например, он советуется с Павлом Буре. Рядом с ним много важных и опытных людей, которые могут ему помочь.



Знаю также, что Роман общался с тренерами из разных стран. У меня был такой опыт, когда мы с Майком Пелино были в Магнитогорске. Наш помощник, Илья Воробьёв, был россиянином, а тренер вратарей — шведом. Роман построил и создал тренерский штаб, который знает, как управлять всеми аспектами игры.



Когда мы приезжали играть в Петербург, все билеты всегда были распроданы. От команды ждали многого. Когда на команду оказывается огромное давление с точки зрения ожиданий, необходимо, чтобы у неё был сильный лидер. Так было, когда я был в Нью-Йорке — нам нужно было держать команду в максимальной концентрации, чтобы никто не отвлекался на внешние факторы. Сейчас СКА идёт на первом месте в своей конференции, клуб провёл множество успешных сезонов, завоёвывал титулы чемпионов. Одно дело — подняться на вершину, и совсем другое – удержаться на ней. Роман смог это сделать, и это похвально.



У меня есть опыт генерального менеджера команды, в первый раз это случилось в Чикаго. Как менеджер вы должны быть архитектором, который строит коллектив, команду. Вам приходится искать различные составляющие, и вы как менеджер начинаете понимать, чего стоит создать успешный коллектив. Вы точно видите, какие ингредиенты сделают отдельно взятую команду успешной. Иметь такие знания очень полезно.

Есть мнение, что чем усерднее вы работаете, тем больше вам сопутствует удача. Роман не стесняется работать на полную, а это очень важная составляющая успеха в тренерском деле. Вы должны жить мечтой и поддерживать игроков, подавать им пример. Очевидно, он это и делает», — цитирует Кинэна журналистка Джиллиан Кеммерер в своём блоге.