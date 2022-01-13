Р. Ротенберг: у СКА нет каких-то схем в зоне атаки, даём игрокам импровизировать

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал об игровых принципах клуба, а также оценил текущее турнирное положение.
«Все пять игроков на льду отрабатывают в обороне. У нас нет распределения на первое, второе, третье, четвёртое звенья. Мы все работаем. У нас нет каких-то схем в зоне атаки, мы даём игрокам импровизировать, советуем им делать определённые вещи против определённых соперников. К каждому сопернику меняем тактику, у нас есть вариативность.
Команда заслужила отдохнуть, мы на первом месте на Западе. В это же время мы хотим выиграть регулярный чемпионат, если будут матчи, на что мы рассчитываем. Дальше у нас будут серьёзные сборы. Планируем провести четыре микроцикла подготовки к плей-офф», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 13 января 2022
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