Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 14 января

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф, по состоянию на 14 января.



На Западе первое место занимает СКА, накануне обыгравший ХК «Сочи» (2:1) и набравший 68 баллов за 48 встреч. Вторую строчку делят московское «Динамо» и «Йокерит». Оба клуба имеют по 64 очка, но у москвичей сыграно на одну встречу больше. Четвёртую и пятую позиции занимают ЦСКА и «Северсталь», набравшие по 63 балла, но у армейцев на два матча меньше. Подопечные Андрея Разина в последней встрече уступили «Автомобилисту» (2:5).



В Восточной конференции первое место сохраняет челябинский «Трактор», набравший 73 баллов после 50 игр. Следом идёт магнитогорский «Металлург», сыгравший на две встречи меньше и имеющий 71 балл. Третью позицию занимает «Ак Барс», набравший 66 очка после 48 встреч.

В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, «Йокерит», ЦСКА, «Северсталь», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» Минск.



На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Трактор», «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».