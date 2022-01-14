Пастрняк оформил 11-й хет-трик в карьере. Больше в НХЛ — только у Малкина и Овечкина

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк стал автором трёх заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (3:2).



Как сообщает официальный сайт НХЛ, 25-летний чешский форвард оформил 11-й хет-трик в рамках лиги. Пастрняк сравнялся по данному показателю с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Больше среди действующих игроков НХЛ только у российских форвардов — Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз», 28 хет-триков) и Евгения Малкина («Питтсбург», 12).



В истории «Бостона» Пастрняк идёт на четвёртом месте. Больше хет-триков — у Фила Эспозито (26), Кэма Нили (14) и Джонни Бьюсика (12).



В текущем регулярном чемпионате Пастрняк провёл 34 игры, в которых набрал 30 (16+14) очков при показателе полезности "+6".