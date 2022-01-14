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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 14 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Коламбус Блю Джекетс» разгромил в гостях «Каролину Харрикейнз», Егор Чинахов оформил дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Бемстрём (Рослович, Бин) – 08:43' (5x5)   0:2 Чинахов (Гавриков, Робинсон) – 31:56' (5x5)   0:3 Лайне (Дженнер) – 44:26' (5x5)   0:4 Чинахов (Робинсон, Курали) – 45:03' (5x5)   0:5 Силлинджер (Бьёркстранд, Бин) – 45:33' (5x5)   0:6 Рослович (Тексье, Бемстрём) – 54:26' (5x5)

«Бостон Брюинз», благодаря хет-трику Давида Пастрняка, переиграл дома «Филадельфию Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Пастрняк (Хаула, Холл) – 01:51' (5x5)   2:0 Пастрняк (Маршан, Макэвой) – 05:27' (5x4)   2:1 Аткинсон (Проворов, Яндл) – 28:02' (5x4)   2:2 Фараби (Аткинсон, Яндл) – 35:00' (5x5)   3:2 Пастрняк (Макэвой) – 36:45' (5x3)

Две голевые передачи Никиты Кучерова помогла «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержать победу над «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 03:16' (5x4)   1:1 Хаймор (Мотт) – 12:05' (5x5)   2:1 Чирелли (Киллорн, Чернак) – 19:39' (5x5)   3:1 Катчук (Колтон) – 51:24' (5x5)   3:2 Мотт (Ламмикко, Хаймор) – 55:46' (5x5)   4:2 Пойнт (Кучеров, Белльмар) – 58:44' (en)

«Виннипег Джетс» уверенно в гостях переиграл «Детройт Ред Уингз». Результативную передачу отдал форвард канадского клуба Евгений Свечников.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Копп (Свечников, Сэмберг) – 05:41' (5x5)   0:2 Копп (Коннор, Шмидт) – 31:07' (5x5)   0:3 Коннор – 57:29' (en)

30 сейвов Ильи Сорокина помогли «Нью-Йорк Айлендерс» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Шарангович (Суббэн, Уайт) – 09:43' (5x5)   1:1 Бейли (Паризе, Бовиллье) – 18:59' (5x4)   2:1 Пелеч (Паризе, Беллоуз) – 29:22' (5x5)   2:2 Бастиан (Смит, Хишир) – 50:25' (5x4)   3:2 Барзал (Бейли, Мейфилд) – 55:07' (5x5)

Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич стал автором победной шайбы в матче с «Сиэтл Кракен».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Веннберг (Донато, Суси) – 15:00' (5x5)   1:1 Томас (Саад, Крюг) – 41:29' (5x5)   2:1 Бучневич (Барбашёв, Кайру) – 45:30' (5x4)

«Баффало Сэйбрз» впервые за семь матчей одержали победу, в гостях обыграв «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Янковски (Писик) – 05:30' (5x5)   1:1 Дюшейн (Джохансен, Йози) – 33:12' (5x4)   1:2 Скиннер (Козенс, Окпосо) – 38:18' (5x4)   1:3 Скиннер (Так) – 47:59' (5x5)   1:4 Хиностроза (Хег, Окпосо) – 58:46' (en)

«Чикаго Блэкхоукс» в овертайме одержали победу над «Монреаль Канадиенс». В составе «Хабс» голевую передачу сделал защитник Александр Романов.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кубалик (Тэйвз, Стиллман) – 07:42' (5x5)   1:1 Питри (Лехконен, Романов) – 32:41' (5x5)   1:2 Хоффман (Кофилд, Шьяро) – 38:16' (5x4)   2:2 Кейн (Густафссон, Дебринкэт) – 42:21' (5x4)   3:2 Курашев (Хагель, Густафссон) – 62:24' (3x3)

«Оттава Сенаторз» обыграла в гостях «Калгари Флэймз». Защитник «сенаторов» Артём Зуб завершил игру с показателем полезности "+2".

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Пол (Форментон) – 01:43' (5x5)   0:2 Пол (Браун, Форментон) – 16:37' (5x5)   0:3 Батерсон (Ткачук) – 39:03' (5x5)   1:3 Ткачук (Танев, Годро) – 40:47' (5x5)   1:4 Браун – 44:52' (5x5)

«Лос-Анджелес Кингз» крупно обыграл дома «Питтсбург Пингвинз». Евгений Малкин в прошедшей встрече не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Летанг (Симон, Дюмулен) – 04:42' (5x5)   1:1 Копитар (Иафалло) – 13:48' (5x5)   2:1 Браун (Мур, Дурзи) – 34:32' (5x4)   2:2 Зогорна (Блюгерс, Руведел) – 41:37' (5x5)   3:2 Андерсон (Копитар, Кемпе) – 43:07' (5x5)   4:2 Арвидссон (Мур, Даути) – 43:17' (5x5)   5:2 Копитар (Иафалло, Дурзи) – 44:30' (5x5)   6:2 Дурзи (Браун, Купари) – 58:20' (5x5)

Шат-аут Игоря Шестёркина обеспечил «Нью-Йорк Рейнджерс» гостевую победу над «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 10:25' (4x5)   0:2 Шнайдер (Строум, Хитил) – 41:27' (5x5)   0:3 Крайдер (Руни) – 59:32' (en)

Турнирную таблицу Восточной конференции по-прежнему возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которой 55 баллов после 39 встреч. Следом идёт «Флорида Пантерз», имеющая в своём активе 53 очка за 36 матчей. Замыкает тройку «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 52 очка после 38 игр.

На Западе на первом месте идёт «Нэшвилл Предаторз» — у «хищников» 50 очков после 38 матчей. Вторую строчку занимает «Сент-Луис Блюз», набравший 49 баллов в 37 встречах. Третью позицию занимает «Вегас Голден найтс», имеющий в своём активе 48 очков после 39 матчей.

Турнирная таблица НХЛ
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