Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 14 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Коламбус Блю Джекетс» разгромил в гостях «Каролину Харрикейнз», Егор Чинахов оформил дубль.

«Бостон Брюинз», благодаря хет-трику Давида Пастрняка, переиграл дома «Филадельфию Флайерз».

Две голевые передачи Никиты Кучерова помогла «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержать победу над «Ванкувер Кэнакс».

«Виннипег Джетс» уверенно в гостях переиграл «Детройт Ред Уингз». Результативную передачу отдал форвард канадского клуба Евгений Свечников.

30 сейвов Ильи Сорокина помогли «Нью-Йорк Айлендерс» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз».

Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич стал автором победной шайбы в матче с «Сиэтл Кракен».

«Баффало Сэйбрз» впервые за семь матчей одержали победу, в гостях обыграв «Нэшвилл Предаторз».

«Чикаго Блэкхоукс» в овертайме одержали победу над «Монреаль Канадиенс». В составе «Хабс» голевую передачу сделал защитник Александр Романов.

«Оттава Сенаторз» обыграла в гостях «Калгари Флэймз». Защитник «сенаторов» Артём Зуб завершил игру с показателем полезности "+2".

«Лос-Анджелес Кингз» крупно обыграл дома «Питтсбург Пингвинз». Евгений Малкин в прошедшей встрече не отметился результативными действиями.

Шат-аут Игоря Шестёркина обеспечил «Нью-Йорк Рейнджерс» гостевую победу над «Сан-Хосе Шаркс».

Турнирную таблицу Восточной конференции по-прежнему возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которой 55 баллов после 39 встреч. Следом идёт «Флорида Пантерз», имеющая в своём активе 53 очка за 36 матчей. Замыкает тройку «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 52 очка после 38 игр.



На Западе на первом месте идёт «Нэшвилл Предаторз» — у «хищников» 50 очков после 38 матчей. Вторую строчку занимает «Сент-Луис Блюз», набравший 49 баллов в 37 встречах. Третью позицию занимает «Вегас Голден найтс», имеющий в своём активе 48 очков после 39 матчей.