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Шестёркин — лидер НХЛ по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности

Шестёркин — лидер НХЛ по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности
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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».

Российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин оформил шат-аут, отбив все 37 бросков по своим воротам. 26-летний вратарь занимает первое место в Национальной хоккейной лиге по проценту отражённых бросков — 93,9%, а также коэффициенту надёжности — 1,99. На его счету 22 встречи в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка после 38 проведённых встреч. В следующей игре подопечные Жерара Галлана встретятся в гостях с «Филадельфией Флайерз» (16 января, 3:00 мск).

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