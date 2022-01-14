Первая женщина-тренер в НХЛ находилась на скамейке «Лос-Анджелеса» в матче с «Питтсбургом»

«Лос-Анджелес Кингз» одержал крупную победу над «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 6:2. Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стейплс-центр».
В прошедшей игре на скамейке хозяев впервые в истории НХЛ присутствовала женщина-тренер — Аиша Висрам.
«Поздравляем Аишу Висрам, которая сегодня вечером работает на скамейке запасных в качестве тренера команды! Аиша — первая женщина, которая провела матч регулярного сезона за скамейкой запасных в любом качестве. История сделана», — говорится в сообщении клуба.
Отметим, что Висрам во время встречи выступала в качестве тренера по физподготовке. Её появление на скамейке объясняется тем, что три члена тренерского штаба «Кингз» заразились коронавирусом. Висрам работает старшим тренером в фарм-клубе «Лос-Анджелеса» в АХЛ.
- 14 января 2022
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