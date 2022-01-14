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Агостино — об ОИ-2022: никогда не забуду момент, когда раздался звонок из сборной США

Агостино — об ОИ-2022: никогда не забуду момент, когда раздался звонок из сборной США
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Нападающий «Торпедо» Кенни Агостино поделился эмоциями от вызова в сборную США на Олимпийские Игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Я очень счастлив сейчас! Для меня это был особенный и невероятный момент, когда раздался звонок из сборной. И этот момент я никогда не забуду. Это большая честь для меня и всей моей семьи, которая меня поддерживает на протяжении всего карьерного пути, и очень гордится моими успехами.

Олимпиада – это особенный и невероятный турнир. Который объединяет собой весь мировой спорт, не только хоккей. Быть его частью – почёт для каждого из участников. Любопытно, что данный вызов я получил в свой первый сезон здесь, в «Торпедо». Это стало дополнительным бонусом за сделанный выбор. Очень приятно, что на Игры мы отправимся вместе с одноклубником и партнером по звену Энди Мили! Рассчитываю, что нам удастся вместе сыграть и в Пекине», — цитирует Агостино пресс-служба «Торпедо».

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