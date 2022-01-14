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Овечкин рассказал о травме, беспокоящей долгое время. Он не уверен, что сыграет в субботу

Овечкин рассказал о травме, беспокоящей долгое время. Он не уверен, что сыграет в субботу
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что рассчитывает сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает североамериканский журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Российский нападающий отметил, что пока не уверен на сто процентов, что сможет выйти на лёд. Его беспокоит травма «верхней части тела». Причём Овечкин отметил, что это повреждение ему мешает уже продолжительное время.

Ранее россиянин пропустил несколько тренировок команды.

Напомним, в текущем сезоне на счету Овечкина 37 проведённых встреч, в которых он забросил 24 шайбы и отдал 28 голевых передач при показателе полезности «+15». В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» (15 января, 22:00 мск).

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