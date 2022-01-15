Подколзин коньком попал по лицу одноклубнику Петтерссону

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин в матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз», который проходил сегодня, 15 января, попал коньком по лицу своему одноклубнику форварду Элиасу Петтерссону после неудачного падения. Для Петтерссона всё обошлось без травмы.

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Подколзин в текущем сезоне провёл 34 матча и набрал в них девять очков: забросил семь шайб и отдал две результативные передачи.

Петтерссон сыграл 36 игр и набрал 17 баллов за результативность: забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.

Сейчас «Ванкувер» занимает 13-е место в таблице Западной конференции, набрав 35 очков после 37 игр.