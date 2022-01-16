Гол Михеева позволил «Торонто» обыграть «Сент-Луис»

В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в матче одержали гости со счётом 6:5.



В составе победителей забивали российский нападающий Илья Михеев, чья шайба стала победной, Майк Бантинг, Митчелл Марнер, Джон Таварес, Тимоти Лильерген и Остон Мэттьюс. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Райан О'Райлли (дважды), Брэндон Саад, Роберт Томас и Нико Миккола.



На счету Ивана Барбашёва одна голевая передача, Клим Костин очков не набрал, а у Алексея Торопченко коэффициент полезности «-1».

У «Торонто» вторая победа в последних четырёх играх. У «Сент-Луис», в свою очередь, первое поражение за последние четыре матча.