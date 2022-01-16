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Гол Михеева позволил «Торонто» обыграть «Сент-Луис»

Гол Михеева позволил «Торонто» обыграть «Сент-Луис»
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В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в матче одержали гости со счётом 6:5.

В составе победителей забивали российский нападающий Илья Михеев, чья шайба стала победной, Майк Бантинг, Митчелл Марнер, Джон Таварес, Тимоти Лильерген и Остон Мэттьюс. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Райан О'Райлли (дважды), Брэндон Саад, Роберт Томас и Нико Миккола.

На счету Ивана Барбашёва одна голевая передача, Клим Костин очков не набрал, а у Алексея Торопченко коэффициент полезности «-1».

У «Торонто» вторая победа в последних четырёх играх. У «Сент-Луис», в свою очередь, первое поражение за последние четыре матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 О'Райлли (Барбашёв, Сундквист) – 03:58' (5x5)   1:1 Бантинг (Мэттьюс) – 05:43' (5x5)   1:2 Марнер – 07:32' (5x5)   1:3 Таварес (Керфут, Райлли) – 09:27' (5x5)   2:3 О'Райлли (Миккола) – 23:40' (5x5)   3:3 Саад (Томас) – 25:20' (5x5)   3:4 Лильегрен (Дермотт, Энгвалль) – 28:18' (5x5)   4:4 Томас (Кайру, Саад) – 36:13' (5x5)   5:4 Миккола (Кайру, Фолк) – 43:25' (5x5)   5:5 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 51:24' (5x4)   5:6 Михеев (Энгвалль) – 56:45' (5x5)
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