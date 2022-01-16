Видео гениальной передачи Никиты Кучерова на победный гол

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Даллас Старз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1.



Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду чуть больше 21-й минуты, заработав коэффициент полезности «+1». Хоккеист отдал две результативные передачи, одна из которых привела к победному голу.



Россиянин из своей зоны в одно касание отдал разрезающую передачу на партнёра, выведя его на выход один в ноль.

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В текущем сезоне Кучеров провёл восемь матчей и набрал 13 очков: забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач.