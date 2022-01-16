Форвард «Торонто» Марнер не забивает в большинстве 100 матчей подряд
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в матче одержали гости со счётом 6:5.
Одну из шайб «Торонто» забросил форвард Митчелл Марнер, однако в большинстве игрок не отличается уже 100 матчей подряд. Он не забивал при численном преимуществе с 1 февраля 2020 года. За это время он отметился 28 заброшенными шайбами в равных составах, ещё один гол забил в меньшинстве.
«Я нахожу в этом странность… Мы знаем об этом и пытаемся что-то сделать. В этом сезоне наше большинство смотрится на хорошем уровне, так что меня это не сильно беспокоит», – цитирует главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа Toronto Sun.
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