Нестеров — об игре в овертаймах: я всегда в себе уверен и доминирую

Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал о выступлении за «Калгари Флэймз», о текущем сезоне армейского клуба и игре «три на три» в овертайме.



«Я просто играю в хоккей. Партнёры поддерживают, у меня всё идет хорошо. Мои очки помогают ЦСКА выигрывать. Чем больше их будет, тем больше побед. Да, мы с клубом можем выступать и лучше. Многое есть, в чём добавлять. И мы над этим работаем. То, что у нас новый главный тренер Сергей Фёдоров — процесс ещё идет, но уже видна наша картинка игры, что он требует. Мы начинаем это всё больше понимать, подстраиваясь под ту схему, которую он нам предлагает. Все видят, что результат идёт в позитивную сторону. Думаю, дальше мы будем только сильнее.



Что такое „три на три“? Кто выиграл первое вбрасывание, тот владеет инициативой. Ты шайбу держишь, крутишь, и где-то на усталости можно поймать соперников. Так что дело случая. Когда в овертайме играешь без вратаря, то тут главное — забирать подборы после броска. Потому что ребята, которые против нас играют — более уставшие. И нам забирать подборы легче, когда случаются отскоки.



Я всегда в себе уверен. Всегда доминирую. А вообще ты просто играешь, как обычно разыгрываешь большинство. В какой-то момент ты даже забываешь, что у тебя пустые ворота.



Сезон в „Калгари“? Я бы не сказал, что мой уровень в том сезоне упал. Я добрал в каких-то других аспектах — например, при игре в защите. Там были другие парни, которые выходили в большинстве и в атаке. Мне не доверяли эти компоненты. Но ничего страшного. Сезон прошёл, „Калгари“ забыли — и вернулись в ЦСКА», — цитирует Нестерова официальный сайт НХЛ.