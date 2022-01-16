Малкин пропускает сегодняшнюю тренировку «Питтсбурга». На его счету 3 матча в сезоне

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропускает сегодняшнюю тренировку клуба, сообщает в «Твиттере» журналист Мишель Кречиоло.



Как заявил главный тренер «пингвинов» Майк Салливан, 35-летний форвард получил отдых.



Клуб провёл занятие в следующих сочетаниях:



Гюнцель — Кросби — Раст;

Зогорна — Картер — Родригес;

Цукер — Бойл — Капанен;

Симон — Блюгерс — Макгинн.



Дюмулен — Летанг;

Петтерссон — Марино;

Мэтисон — Руведел;

Риикола — Фридман.



Напомним, в текущем регулярном сезоне 35-летний форвард провёл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «-1». Он пропустил 3 месяца регулярки из-за восстановления после операции на колене.



«Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков после 37 встреч. В следующем матче «Пингвинз» сыграют в гостях с «Вегас Голден Найтс» (18 января, 6:00 мск).