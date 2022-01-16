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Малкин пропускает сегодняшнюю тренировку «Питтсбурга». На его счету 3 матча в сезоне

Малкин пропускает сегодняшнюю тренировку «Питтсбурга». На его счету 3 матча в сезоне
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропускает сегодняшнюю тренировку клуба, сообщает в «Твиттере» журналист Мишель Кречиоло.

Как заявил главный тренер «пингвинов» Майк Салливан, 35-летний форвард получил отдых.

Клуб провёл занятие в следующих сочетаниях:

Гюнцель — Кросби — Раст;
Зогорна — Картер — Родригес;
Цукер — Бойл — Капанен;
Симон — Блюгерс — Макгинн.

Дюмулен — Летанг;
Петтерссон — Марино;
Мэтисон — Руведел;
Риикола — Фридман.

Напомним, в текущем регулярном сезоне 35-летний форвард провёл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «-1». Он пропустил 3 месяца регулярки из-за восстановления после операции на колене.

«Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков после 37 встреч. В следующем матче «Пингвинз» сыграют в гостях с «Вегас Голден Найтс» (18 января, 6:00 мск).

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