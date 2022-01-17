Овечкин назвал причины поражения «Вашингтона» в матче с «Ванкувером»

36-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Ванкувер Кэнакс» (2:4).
«Поражение со счётом 0:3 во втором периоде? У «Вашингтона» были хорошие шансы забить. Но мы этого не сделали. Во втором перерыве мы говорили о том, что нам нужно больше бросать по их воротам. Но надо признать, что мы недостаточно активно шли на их пятачок, особенно когда бросали от синей линии. Мы просто стреляли с периметра, и вратарь видел каждый бросок. Если ты не создаешь трафик перед чужими воротами, победить тяжело. Поэтому мы посмотрим видео, внесем изменения в игру и поедем дальше», — приводит слова Овечкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ.
Напомним, Овечкин отметился точным броском в этом матче с «Ванкувером», реализовав большинство в первом периоде. Для россиянина этот гол стал 756-м в НХЛ. Он сократил отставание от Яромира Ягра (766) до 10 голов. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).
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