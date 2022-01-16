Новые вехи в карьере Овечкина! Вошёл в топ-100 по матчам в НХЛ и повторил личный рекорд

К очередному матчу регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» подошёл с четырёхматчевой серией поражений, что являлось повторением худшего отрезка для столичной команды в нынешнем сезоне. В начале ноября 2021 года (02.11-07.11) столичные проиграли три матча кряду, набрав на том отрезке только одно очко за поражение в овертайме. Сейчас «Кэпиталз» уступили в четырёх встречах подряд, лишь однажды добравшись до серии буллитов и ещё однажды уступив в овертайме.

При этом турнирное положение позволяло «Вашингтону» в рабочем режиме готовиться к матчу с «Айлендерс», тогда как «островитяне» уже в середине января оказались в крайне незавидном положении. Проблемы команды с Лонг-Айленд начались с введения в эксплуатацию новой арены. В самом получении нового современного дома не было ничего плохого, но из-за того, что «Ю-Би-Эс-Арену» не успевали сдать к началу регулярки, «островитяне» были вынуждены начинать сезон с беспрецедентной 13-матчевой гостевой серии.

По её итогам в активе команды Барри Тротца значилось только пять побед, а в скором времени «островитян» накрыл ещё и коронавирус. Ньюйоркцы одними из первых в этом сезоне НХЛ столкнулись со злосчастным вирусом, в результате чего сначала они были вынуждены играть полудублирующим составом, что привело к очень плачевным результатам. Затем целый ряд матчей американской команды был перенесён на неопределённый срок – и в результате матч с «Вашингтоном» стал для «Айлендерс» всего 30-м в нынешнем сезоне, тогда как те же «Кэпиталз» проводили свою 38-ю игру.

Неудивительно, что по вышеописанным причинам подопечные Тротца оказались только на 13-м месте в Восточной конференции НХЛ с отставанием в 16 очков от занимающего восьмое место «Бостона» (после победы «мишек» над «Нэшвиллом» разница между командами достигла уже 18 очков). С одной стороны, «Айлендерс» имели серьёзный запас по несыгранным матчам, но с другой – такая ситуация заставляет на протяжении четырёх месяцев играть без психологического права на малейшую ошибку.

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Одной из любопытных интриг противостояния «Вашингтона» и «Айлендерс» последние пару лет традиционно является противостояние Тротца и его бывшей команды, но в этот раз за игрой Александра Овечкина канадский специалист мог наблюдать только по телевизору. Причина отсутствия Барри на тренерской лавке до боли прозаична – пресловутый ковид-протокол. В него же за несколько минут до стартового вбрасывания оказался внесён и один из ведущих форвардов столичной команды Конор Шири.

Американского нападающего и его соотечественника Джона Карлсона сначала не допустили до участия в предматчевой раскатке, так как не были готовы результаты их ПЦР-тестов. В результате Карлсону дали зелёный свет на участие в матче буквально в самый последний момент, тогда как оформившему дубль в последнем матче с «Бостоном» (3:7) Шири не повезло – его тест на коронавирус дал положительный результат.

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В течение последних нескольких дней существовали опасения, что впервые в этой регулярке не сможет выйти на лёд и Овечкин. Александра беспокоили некоторые проблемы со здоровьем, из-за которых он даже пропустил одну из тренировок, но всё обошлось – и лучший снайпер в истории лиги среди российских игроков оказался в строю.

Матч с «Айлендерс» стал для Овечкина очередной исторической вехой в его карьере. Капитан столичной команды достиг отметки в 1235 матчей за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин догнал Стива Томаса, ранее единолично занимавшего 100-ю строчку. Таким образом, российский форвард вошёл в топ-100 в истории лиги по сыгранным матчам.

Ждать первой заброшенной шайбы зрителям пришлось недолго, и она точно не обрадовала местных болельщиков. Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте первого периода, когда нападающий «Вашингтона» Том Уилсон броском с ползоны прошил российского голкипера «Айлендерс» Семёна Варламова. Результативную передачу на свой счёт записал белорусский нападающий Алексей Протас, набравший восьмое очко в 26 матчах регулярки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отыграться хозяева могли в середине отрезка, но подключившийся к атаке защитник Райан Пулок угодил в каркас ворот. К этому моменту гостей уже постигла серьёзная неприятность. Всего две смены в матче успел провести на льду Ти Джей Оши, прежде чем получил травму верхней части тела. Американский форвард досрочно отправился в раздевалку, а в перерыве пресс-служба «Кэпиталз» сообщила, что нападающий не сможет вернуться на лёд и продолжить встречу.

В середине второго периода гости могли увеличивать своё преимущество в счёте, но Варламов намертво поймал шайбу после мощного броска Овечкина в касание. А под занавес отрезка выручать пришлось уже голкиперу гостей Витеку Ванечеку, который совершил целый ряд неплохих спасений в меньшинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Вообще дневные по американскому времени матчи зачастую получаются не самыми результативными. Именно такой получилась и сегодняшняя встреча «Айлендерс» с «Вашингтоном». Хозяевам так и не удалось подобрать ключей к владениям поймавшего кураж Ванечека. Чешский голкипер провёл встречу на идеальном уровне, оформив первый шат-аут в текущей регулярке, внеся максимально возможный вклад в окончание четырёхматчевой серии поражений.

Что касается Овечкина, то он прервал четырёхматчевую безголевую серию, установив окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота и забросив свою 25-ю шайбу в этом сезоне. Для российского форварда этот гол в пустые ворота стал уже шестым в нынешнем сезоне, что является повторением его лично рекорда. Двумя сезонами ранее Александр также шесть раз отличился подобным образом, сыграв 68 матчей. Теперь он уложился за 38 матчей.

Если говорить обо всей карьере, то Александр сократил отставание от Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота до 11 шайб. На счету легендарного канадского хоккеиста 56 таких голов, тогда как Александр сегодня забросил свою 45-ю шайбу в пустые ворота. По общему же количеству заброшенных шайб Овечкин продолжает преследование чешской легенды Яромира Ягра, от которого теперь он также отстаёт на 11 голов (755 против 766). До Гретцки осталось 139 точных бросков.

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Завтрашний матч с «Ванкувером» станет для Александра 1236-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он обгонит Томаса и сделает ещё один шаг в направлении Сергея Фёдорова, занимающего третье место по проведённым встречам среди российских игроков. В активе бывшего форварда «Вашингтона», а ныне тренера сборной России 1248 матчей. Национальный рекорд принадлежит Алексею Ковалёву (1316), а второе место занимает Сергей Гончар (1301).

Сейчас на счету Александра стало 1373 (755+618) очка в 1235 матчах, что является 25-м показателем в истории НХЛ. В начале 2022 года россиянин вошёл в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён, превзойдя достижение легендарного экс-хоккеиста «Бостон Брюинз» Джонни Буцика, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Следующей целью для Александра является результат Майка Модано — 1374 очка в 1499 матчах. Теперь Овечкина отделяет от этого показателя только одно результативное действие. И эту ступень Александр может покорить уже в игре с «косатками».