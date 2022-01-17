Будро рассказал, что ставит Овечкина в одну категорию людей с Бобби Орром, Гретцки и Хоу

Наставник «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро высказался о результативной игре 36-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в очной встрече команд, завершившейся победой коллектива из Канады со счётом 4:2.



«Он будет играть до тех пор, пока не побьёт этот рекорд. Это я вам точно говорю. Мой ответ будет положительным



Знаете, что ставит его в одну категорию с такими людьми, как Бобби Орр, Горди Хоу, Уэйн Гретцки? То, что у Овечкина есть желание сделать даже самых великих игроков



Его сложно остановить, и чем больше ты его бьёшь, тем больше он похож на Халка. Чем больше он злится, тем становится сильнее. И ты как бы хочешь, чтобы он заснул», – цитирует Будро официальный сайт НХЛ на русском языке.