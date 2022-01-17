Осипов: всем игрокам сборной Китая дали список китайских слов, которые нужно выучить к ОИ

Российский защитник «Куньлунь Ред Стар» Денис Осипов сыграет за сборную Китая на Олимпиаде-2022.

«Я бы сказал, что какого-то волнения пока нет, а вот предвкушение, конечно, присутствует. Олимпиада – это такое событие, в котором не каждому спортсмену удаётся поучаствовать. Далеко не каждому.

Пути Господни неисповедимы, как говорится. Определённые мысли на этот счёт у меня, конечно, были. Думаю, это мечта каждого профессионального спортсмена.

Румыния? Я там даже не был. Подписал контракт с клубом «Брашов» и ждал визу. Пока мы занимались этим вопросом, поступило предложение от «Куньлунь Ред Стар», и я сразу принял решение в пользу китайской команды. Но румыны как-то умудрились вписать меня в протокол матча, якобы я отыграл за них одну игру, хотя я даже не доехал до Румынии! Как только я уладил все вопросы с трансферной картой, то сразу подписал контракт с «Куньлунем».

Гарантировал ли мне контракт с «Куньлунем» участие в Олимпиаде? Нет, никто никому ничего не гарантировал. Просто был разговор о моём возможном участии.

Все друзья, все родные только рады за меня. Можно сказать, гордятся мной. Это же огромная честь — выступать на Олимпиаде.

Хочется достойно выступить на таком представительном турнире, как Олимпиада. Нет, официальных задач никто пока не ставил, но все прекрасно понимают, что нельзя упасть в грязь лицом. Будем бороться!

Каждой команде по силам обыграть любого, этому достаточно примеров в спорте. Главное, чтобы всё сошлось в определённый день. Не думаю, что от нас ждут побед и медалей, так что каждая победа и каждый гол будут рассматриваться как успех китайского хоккея. Но сенсаций никто не отменял.

У нас самая сыгранная команда? Очень надеюсь, что нам это поможет. У нас в команде действительно отличная атмосфера, у нас все давно друг друга знают.

Безусловно, я должен подавать пример молодым игрокам своим отношением к делу, где-то подсказывать и помогать. Иногда молодые китайские игроки сами подходят и спрашивают совета, как поступить в том или ином моменте. Я всегда стараюсь подсказать, поделиться опытом. Думаю, что тренер ждёт от меня хорошей и стабильной игры, чтобы этим примером вселять уверенность в молодых китайских игроков.

Проблем с коммуникацией никаких нет. Все постепенно учат английский язык. Мы же в свою очередь учим китайский. Нам выдали список китайских слов, которые мы должны выучить до Олимпиады. Достаточно большое количество слов.

Теперь второе имя Ao Xi Bo Fu? Конечно, без проблем его произношу. Это просто транскрипция китайскими иероглифами моей фамилии Осипов», – цитирует Осипова Р-Спорт.