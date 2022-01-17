Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры — 2022

Федерация хоккея России (ФХР) объявила расширенный состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



В список вошли 37 хоккеистов, в окончательную заявку попадут 25 игроков. Состав будет объявлен 23 января. Сегодня, 17 января, сборная России начала подготовку к Олимпиаде.



Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»);



Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»).



Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» Москва), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Артём Анисимов («Локомотив»), Владимир Ткачёв («Трактор»).



Напомним, Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.