Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры — 2022

Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры — 2022
Комментарии

Федерация хоккея России (ФХР) объявила расширенный состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

В список вошли 37 хоккеистов, в окончательную заявку попадут 25 игроков. Состав будет объявлен 23 января. Сегодня, 17 января, сборная России начала подготовку к Олимпиаде.

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»);

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» Москва), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Артём Анисимов («Локомотив»), Владимир Ткачёв («Трактор»).

Напомним, Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.

Состав групп на ОИ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022