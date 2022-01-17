«Большой шанс для Аскарова и Самонова». Каменский — о расширенном составе сборной России

Член экспертного совета при Федерации хоккея России, вице-президент Континентальной хоккейной лиги и советник главного тренера сборной России Валерий Каменский рассказал о расширенном составе национальной команды на Олимпийские игры 2022 года.



«Отсутствие Сергея Толчинского — это тренерское решение, удивляться нечему. У нас был Кубок Первого канала, тренеры видели работу всех игроков — они у них на виду по ходу чемпионата. Это не говорит о том, что Сергей — плохой игрок, просто так решил тренерский штаб. До Олимпиады ещё есть время, всё может измениться.



Аскарову и Самонову дают шанс, чтобы они тренировались на самом высоком уровне. Ребята талантливые. Это хорошая возможность провести полноценный сбор и показать себя в сборной. Большой шанс для них и хороший тренировочный процесс.



СКА, ЦСКА — это наши ведущие клубы, в которых выступают ведущие игроки. Тренерский штаб рассчитывает на них и видит их в сборной. Семь представителей из ЦСКА — это нормальное явление», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.