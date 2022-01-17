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Сборная Латвии по хоккею назвала расширенный состав на Олимпийские игры — 2022

Сборная Латвии по хоккею назвала расширенный состав на Олимпийские игры — 2022
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Стал известен расширенный состав сборной Латвии, который будет готовиться к Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).

Как сообщает официальный сайт КХЛ, в него вошёл 31 хоккеист.

Вратари: Эрикс Витольш, Кристерс Гудлевскис, Янис Калниньш, Рудолф Лаздиньш, Иварс Пунненовс;

Защитники: Кристапс Зиле, Патрик Озолс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис, Карлис Чуксте, Увис Балинскис, Артурс Кулда, Робертс Мамчицс, Наурис Сейес, Янис Якс;

Нападающие: Даниэль Берзиньш, Лаурис Дарзиньш, Николай Елисеев, Мартиньш Карсумс, Гинтс Мейя, Родриго Аболс, Андрис Джериньш, Оскарс Батня, Рихард Букартс, Микс Индрашис, Роберт Букартс, Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Дзиеркалс, Рональд Кениньш, Ренарс Крастенбергс, Денис Смирнов.

Сборная Латвии сыграет на Олимпиаде в группе С вместе с командами Финляндии, Швеции и Словакии.

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