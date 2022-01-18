Тимо Майер оформил покер за 18 минут матча с «Лос-Анджелесом»

В эти минуты в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сан-Хосе» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. В составе «Сан-Хосе» покер оформил Тимо Майер. Ему удалось сделать это за 18 минут. Для Майера это первый покер в карьере.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Майер принял участие в 35 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и сделал 25 результативных передач при коэффициенте полезности "+11". Всего за карьеру в лиге игрок провел 352 матча, забив 107 голов и сделав 125 результативных передач при общем коэффициенте полезности "-4".