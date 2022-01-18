Барбашёв забросил 14-ю шайбу в сезоне, отличившись за «Сент-Луис» в матче с «Нэшвиллом»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» принимает «Нэшвилл Предаторз». Завершён 1-й период, счёт равный – 2:2.

На 17-й минуте первого игрового отрезка отличиться удалось 26-летнему российскому нападающему «Сент-Луиса» Ивану Барбашёву, для которого эта шайба стала 14-й в нынешнем сезоне. Ему ассистировали Брэйден Шенн и Райан О’Райлли. Благодаря этому голу Барбашёва «Блюзмены» положили начало своему отыгрышу в этом матче, уже через минуту отличился и сам О’Райлли, сделав счёт 2:2.

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В текущем сезоне на счету Барбашёва 31 (14+17) очко в 38 матчах при показателе полезности «+5» и 18 минутах штрафного времени.