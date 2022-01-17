Расписание матчей НХЛ на неделю: когда играют Овечкин, Кучеров, Панарин и другие россияне

«Чемпионат» представляет расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием российских игроков, которые должны состояться на этой игровой неделе (в ночь с 17 на 18 января по ночь с 18 на 24 января 2022 года).
17 января
21:00 – «Баффало Сэйбрз» — «Детройт Ред Уингз» (Наместников)
23:00 – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев) — «Миннесота Уайлд» (Куликов, Капризов)
18 января
00:00 – «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов) — «Лос-Анджелес Кингз»
00:00 – «Аризона Койотс» (Любушкин) — «Монреаль Канадиенс» (Романов)
03:30 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Варламов/Сорокин) — «Филадельфия Флайерз» (Проворов)
04:00 – «Сент-Луис Блюз» (Тарасенко, Барбашёв, Бучневич, Костин, Торопченко) — «Нэшвилл Предаторз» (Тренин)
06:00 – «Вегас Голден Найтс» (Дадонов) — «Питтсбург Пингвинз» (Малкин)
19 января
03:00 – «Филадельфия Флайерз» (Проворов) – «Нью-Йорк Айлендерс» (Варламов/Сорокин)
03:00 – «Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников)
03:00 – «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев) – «Баффало Сэйбрз»
03:00 – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Овечкин, Кузнецов) – «Виннипег Джетс» (Е. Свечников)
04:00 – «Нэшвилл Предаторз» (Тренин) – «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин)
04:30 – «Даллас Старз» (Худобин, Гурьянов, Радулов (?)) — «Монреаль Канадиенс» (Романов)
05:00 – «Калгари Флэймз» (Задоров) – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин)
06:30 – «Лос-Анджелес Кингз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров)
20 января
03:00 – «Нью-Джерси Дэвилз» — «Аризона Койотс» (Любушкин)
03:30 – «Нью-Йорк Рейнджерс» (Шестёркин/Георгиев, Панарин) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Михеев)
06:00 – «Анахайм Дакс» – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев)
21 января
03:00 – «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Овечкин, Кузнецов)
03:00 – «Баффало Сэйбрз» — «Даллас Старз» (Худобин, Гурьянов, Радулов (?))
03:00 – «Филадельфия Флайерз» (Проворов) – «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов)
03:00 – «Питтсбург Пингвинз» (Малкин) – «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев)
04:00 – «Нэшвилл Предаторз» (Тренин) – «Виннипег Джетс» (Е. Свечников)
05:00 – «Эдмонтон Ойлерз» – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин)
05:30 – «Лос-Анджелес Кингз» – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев)
06:00 – «Вегас Голден Найтс» (Дадонов) — «Монреаль Канадиенс» (Романов)
06:00 – «Сиэтл Кракен» — «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов)
22 января
03:00 — «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников) – «Нью-Йорк Рейнджерс» (Шестёркин/Георгиев, Панарин)
03:00 – «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов) – «Питтсбург Пингвинз» (Малкин)
03:30 – «Детройт Ред Уингз» (Наместников) – «Даллас Старз» (Худобин, Гурьянов, Радулов (?))
03:30 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Варламов/Сорокин) — «Аризона Койотс» (Любушкин)
04:30 – «Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд» (Куликов, Капризов)
06:00 – «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин) – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин)
06:00 – «Анахайм Дакс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров)
06:00 – «Сиэтл Кракен» – «Сент-Луис Блюз» (Тарасенко, Барбашёв, Бучневич, Костин, Торопченко)
21:00 – «Баффало Сэйбрз» — «Филадельфия Флайерз» (Проворов)
23:00 – «Бостон Брюинз» – «Виннипег Джетс» (Е. Свечников)
23 января
03:00 – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев) — «Монреаль Канадиенс» (Романов)
03:00 – «Нью-Джерси Дэвилз» — «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников)
03:00 – «Нью-Йорк Рейнджерс» (Шестёркин/Георгиев, Панарин) — «Аризона Койотс» (Любушкин)
03:00 – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Овечкин, Кузнецов) – «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев)
03:00 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Варламов/Сорокин) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Михеев)
04:00 – «Нэшвилл Предаторз» (Тренин) – «Детройт Ред Уингз» (Наместников)
05:00 – «Миннесота Уайлд» (Куликов, Капризов) – «Чикаго Блэкхоукс»
06:00 – «Эдмонтон Ойлерз» – «Калгари Флэймз» (Задоров)
06:30 – «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов) – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров)
21:00 – «Питтсбург Пингвинз» (Малкин) — «Виннипег Джетс» (Е. Свечников)
24 января
02:00 – «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов) – «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев)
05:00 – «Сиэтл Кракен» — «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин)
06:00 – «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин) – «Сент-Луис Блюз» (Тарасенко, Барбашёв, Бучневич, Костин, Торопченко)
Примечание: на данный момент нападающий «Далласа» Александр Радулов находится в ковид-протоколе.
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