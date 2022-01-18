Федерации хоккея Украины дисквалифицировала Сергея Костицына

Дисциплинарный комитет федерации хоккея Украины дисквалифицировал известного белорусского нападающего Сергея Костицына, сообщает «Белорусский хоккей».
Отмечается, что ФХУ отстранил на неопределённый срок всех лиц, причастных к Суперлиге.
В общей сложности ФХУ объявила об отстранении 171 человека. Кроме игроков, были дисквалифицированы арбитры, тренеры и руководители клубов и лиги.
Отметим, что среди отстранённых есть и другие белорусские хоккеисты и тренеры: Виталий Трус, Владислав Соколовский, Виктор Туркин, Никита Мицкевич, Александр Семочкин, Роман Алексеев, Никита Зуев, Дмитрий Желнеровский, Павел Микульчик, Олег Микульчик, Александр Михеенок и Алексей Емельянов.
Напомним, недавно на Украине была создана Суперлига, где выступают шесть клубов. Параллельно продолжается чемпионат Украины. Раскол пока не удалось преодолеть даже при помощи нового главы ИИХФ Люка Тардифа.
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