Федерации хоккея Украины дисквалифицировала Сергея Костицына

Дисциплинарный комитет федерации хоккея Украины дисквалифицировал известного белорусского нападающего Сергея Костицына, сообщает «Белорусский хоккей».



Отмечается, что ФХУ отстранил на неопределённый срок всех лиц, причастных к Суперлиге.



В общей сложности ФХУ объявила об отстранении 171 человека. Кроме игроков, были дисквалифицированы арбитры, тренеры и руководители клубов и лиги.



Отметим, что среди отстранённых есть и другие белорусские хоккеисты и тренеры: Виталий Трус, Владислав Соколовский, Виктор Туркин, Никита Мицкевич, Александр Семочкин, Роман Алексеев, Никита Зуев, Дмитрий Желнеровский, Павел Микульчик, Олег Микульчик, Александр Михеенок и Алексей Емельянов.



Напомним, недавно на Украине была создана Суперлига, где выступают шесть клубов. Параллельно продолжается чемпионат Украины. Раскол пока не удалось преодолеть даже при помощи нового главы ИИХФ Люка Тардифа.

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