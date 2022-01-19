Сборная Дании по хоккею опубликовала состав на Олимпиаду-2022

Сборная Дании по хоккею опубликовала окончательный состав на Олимпийские игры – 2022.

Голкиперы:

Себастьян Дам, Фредерик Дихов, Патрик Галбрайт.



Защитники:

Филлип Бруггиссер, Йеспер Йенсен Аабо, Николас Б. Йенсен, Эмиль Кристенсен, Оливер Ларсен, Матиас Лассен, Маркус Лауридсен, Оливер Лауридсен.



Нападающие:

Маттиас Асперуп, Матиас Бау Хансен, Миккель Бёдкер, Юлиан Якобсен, Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен, Мортен Мадсен, Николай Мейер, Франс Нильсен, Ник Олесен, Мортен Поульсен, Петер Регин, Патрик Рассел, Фредерик Сторм.

Напомним, сборная Дании сыграет в одной группе с командами России, Чехии и Швейцарии. Ранее все другие участники этой группы опубликовали составы своих команд на Олимпийские игры.