Мирошниченко — 2-й в рейтинге проспектов драфта НХЛ-2022. Всего в списке пятеро россиян

The Athletic опубликовал предварительный рейтинг лучших молодых игроков, которые выйдут на драфт новичков НХЛ летом 2022 года.



Возглавил этот список молодой канадский нападающий Шейн Райт. Второе место в списке занял форвард молодёжной сборной России Иван Мирошниченко. Всего в топ-32 рейтинга попали пятеро россиян.



Рейтинг драфта НХЛ-2022 по версии The Athletic



1. Шейн Райт (Канада) — нападающий;



2. Иван Мирошниченко (Россия) — нападающий;



3. Логун Кули (США) — нападающий;



4. Давий Йиричек (Чехия) — защитник;



5. Юрай Слафковски (Словакия) — нападающий;



6. Шимон Немец (Словакия) — защитник;



7. Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия) — нападающий;



8. Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL) — нападающий;



9. Данила Юров («Металлург», КХЛ) — нападающий;



10. Конор Гики («Виннипег Айс», WHL) — нападающий.

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14. Павел Минтюков (Россия) — защитник;



27. Арсений Коромыслов (Россия) — защитник;



31. Александр Перевалов (Россия) — нападающий.