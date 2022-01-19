Мирошниченко — 2-й в рейтинге проспектов драфта НХЛ-2022. Всего в списке пятеро россиян

The Athletic опубликовал предварительный рейтинг лучших молодых игроков, которые выйдут на драфт новичков НХЛ летом 2022 года.
Возглавил этот список молодой канадский нападающий Шейн Райт. Второе место в списке занял форвард молодёжной сборной России Иван Мирошниченко. Всего в топ-32 рейтинга попали пятеро россиян.
Рейтинг драфта НХЛ-2022 по версии The Athletic
1. Шейн Райт (Канада) — нападающий;
2. Иван Мирошниченко (Россия) — нападающий;
3. Логун Кули (США) — нападающий;
4. Давий Йиричек (Чехия) — защитник;
5. Юрай Слафковски (Словакия) — нападающий;
6. Шимон Немец (Словакия) — защитник;
7. Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия) — нападающий;
8. Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL) — нападающий;
9. Данила Юров («Металлург», КХЛ) — нападающий;
10. Конор Гики («Виннипег Айс», WHL) — нападающий.
...
14. Павел Минтюков (Россия) — защитник;
27. Арсений Коромыслов (Россия) — защитник;
31. Александр Перевалов (Россия) — нападающий.
- 19 января 2022
-
17:37
-
17:16
-
16:49
-
16:23
-
15:40
-
14:59
-
13:45
-
13:36
-
13:02
-
12:53
-
12:12
-
12:00
-
11:08
-
10:30
-
10:05
-
09:48
-
09:38
-
09:16
-
09:07
-
09:00
-
08:57
-
08:42
-
08:38
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:48
-
06:47
-
06:45
-
06:42
-
06:35
-
06:30
-
06:26
-
06:16
-
06:02