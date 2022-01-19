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Мирошниченко — 2-й в рейтинге проспектов драфта НХЛ-2022. Всего в списке пятеро россиян

Мирошниченко — 2-й в рейтинге проспектов драфта НХЛ-2022. Всего в списке пятеро россиян
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The Athletic опубликовал предварительный рейтинг лучших молодых игроков, которые выйдут на драфт новичков НХЛ летом 2022 года.

Возглавил этот список молодой канадский нападающий Шейн Райт. Второе место в списке занял форвард молодёжной сборной России Иван Мирошниченко. Всего в топ-32 рейтинга попали пятеро россиян.

Рейтинг драфта НХЛ-2022 по версии The Athletic

1. Шейн Райт (Канада) — нападающий;

2. Иван Мирошниченко (Россия) — нападающий;

3. Логун Кули (США) — нападающий;

4. Давий Йиричек (Чехия) — защитник;

5. Юрай Слафковски (Словакия) — нападающий;

6. Шимон Немец (Словакия) — защитник;

7. Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия) — нападающий;

8. Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL) — нападающий;

9. Данила Юров («Металлург», КХЛ) — нападающий;

10. Конор Гики («Виннипег Айс», WHL) — нападающий.
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14. Павел Минтюков (Россия) — защитник;

27. Арсений Коромыслов (Россия) — защитник;

31. Александр Перевалов (Россия) — нападающий.

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