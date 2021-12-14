«Не сюрприз. В этом году он был разочаровывающим». Скаут НХЛ — об исключении Мирошниченко

Североамериканский скаут Тони Феррари прокомментировал отсутствие Ивана Мирошниченко в окончательной заявке сборной России на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года.
«Ивана Мирошниченко исключили из состава сборной России на МЧМ, и это не стало сюрпризом.
Когда-то он был игроком, широко разрекламированным с перспективой участия на драфте НХЛ 2022 года. В этом году он был ужасно разочаровывающим во всех отношениях и изначально являлся сомнительным дополнением состава», — написал Феррари в «твиттере».
В текущем сезоне 17-летний форвард выступает в Высшей хоккейной лиге за «Омские Крылья», проведя 22 матча и заработав в них 9 (4+5) очков при показателе полезности «-4».
Молодёжная сборная России сыграет первый матч на МЧМ-2022 в понедельник, 27 декабря, с командой Швеции. Начало — в 0:30 мск.
- 14 декабря 2021
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