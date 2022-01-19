«Сочи» не видит резона в возобновлении сезона КХЛ». Андрей Назаров объяснил позицию клуба

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказался по поводу возобновления регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«В сложившейся ситуации мы не видим резона в продолжении регулярного чемпионата КХЛ. Уже очевидно, что все запланированные календарем матчи провести не удастся. Как не удастся найти тот вариант, который бы устроил все клубы. В ХК «Сочи» есть утверждённый бюджет, за рамки которого мы выходить не имеем права. Переносы матчей — это дополнительные расходы на перелёты, проживание, тестирование игроков и персонала. Для клуба — это миллионы рублей. У нас нет лишних денег, мы привыкли жить по средствам. Да, я могу понять разочарование болельщиков, которые не смогут увидеть команду и своих любимых игроков. Но, к сожалению, пандемия ломает привычный уклад всей жизни, не только хоккея. Надеюсь, что эта атака коронавируса на человечество будет последней, и в следующем году мы проведем полноценный регулярный чемпионат и полноценный плей-офф, куда мы обязательно попадем с нашей молодой и амбициозной командой. А в этом году надо сказать регулярному чемпионату «стоп», — приводит слова Назарова официальный сайт «Сочи».

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